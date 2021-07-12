Петрозаводчане потребовали ликвидировать «королевство крыс»

Соцсети периодически наводняют сообщения петрозаводчан о полчищах крыс, снующих по помойкам карельской столицы.

Очередной гневный пост о крысином королевстве появился в паблике «Подслушано в Птз». Автор сообщения рассказывает о гнездовищах грызунов во дворе дома №5 на улице Сорокская и требует чиновников принять меры.

«Администрация Петрозаводска! Господа чиновники! Уберите с территории двора Сорокская, 5, заброшку, которая в зоне вашей ответственности! Пока бумаги ходят по кабинетам о признании ее бесхозной и решается вопрос о сносе, тем временем, в ней и около ее стен крысы делают гнездовища! Сколько крыс еще народятся у нас под окнами, пока идут бюрократические проволочки, учитывая их плодовитость - 8 пометов по 20 крысят за год?»

- интересуется анонимный автор.

Рядом с этим «домиком» расположена детская площадка, вход в подъезд, подвал. По словам автора сообщения, жильцы дома в страхе.

«Рядом детская площадка, играют и бегают детки ...а если на детей крыса нападет, защищая своё потомство!? В 10 метрах вход в подъезд, в подвал! Жильцы возмущены и в страхе. Заброшка не относится к ОДИ, она на балансе АПГО. Почему собственники оплачивают ее чистку, консервацию, а теперь еще и дератизацию?! Требуем ускорить снос крысятника!» (фото источника)