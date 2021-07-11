Деревянное здание, где располагалась «Лакомка», снесли в Петрозаводске

Экскаватор 10 июля приступил к сносу деревянного двухэтажного здания на проспекте Ленина, 10-а, в Петрозаводске. О работе тяжелой техники на кусочке земли в самом центре столицы Карелии написал горожане в соцсети.

Когда-то в этом здании располагалась любимая многими петрозаводчанами «Лакомка», где продавали пирожные, торты и другие сладости местного производителя.

Некоторые пользователи паблика «Живой Петрозаводск» с сожалением восприняли сообщение о демонтаже старой постройки.

«Не будет своего лица у Петрозаводска»;

«Бедная «Лакомка», прощай! Сколько вкусняшек было съедено в студенческие годы, в 90-х».

Кто-то предложил не делать трагедию.

«Я не думаю, что из этого надо делать трагедию. Вот к/т Сампо это да! До сих пор жалко».

Но нашлись и те, кто позитивно оценил снос.

«Петрозаводск становится очень красивым, не стоит жалеть старые, насквозь трухлявые здания...».

На месте домика планируют построить четырехэтажную гостиницу. По сообщению gubdaily.ru, чиновники мэрии просили собственника земельного участка по возможности при проведении строительных работ сохранить яблони рядом со зданием. (фото Юлия Свинцова, vk.com)