Житель Санкт-Петербурга пропал во время рыбалки в Карелии

Супруга жителя Петербурга забила тревогу, когда ее муж Михаил Шаров, находящийся на рыбалке в Карелии, перестал выходить на связь. Тревожное сообщение появилось в нескольких карельских пабликах.

Мужчина рыбачил на Онежском озере. 8 июля около часа ночи он перестал выходить на связь.

Известно, что около 20:30 он на надувной лодке Yamaran F 410 один вышел из Кварцитного в сторону Брусно, где планировал ловить судака. Должен был вернуться в Кварцитный около 3, 4 часов утра, однако этого не произошло.

По словам супруги, после часа ночи телефон был в зоне, шли гудки, утром в 10:00 звонки еще тоже проходили, затем сел аккумулятор. По словам женщины, поиски МЧС в том районе ни к чему не привели. Ночью был южный ветер, как она предполагает, лодку могло отнести к Клеменцам.

Женщина обратилась к рыбакам и тем, кто собирается на рыбалку на Онежское озеро, сообщать в МЧС или ей какую-либо информацию о пропавшем мужчине. Она уточнила, что на лодке нос коричневого цвета, мотор Tohatsu в сером чехле. (фото vk.com)