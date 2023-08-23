Петрозаводчане почтут память павших в 1941 году воинов

Торжественно-траурное мероприятие «Рубежи Петрозаводска» пройдет 9 сентября на 39 километре дороги Петрозаводск-Суоярви вблизи Виллагоры.

Жители Карелии смогут почтить память воинов, погибших при обороне столицы Карело-Финской ССР в 1941-м году, отдать дань уважения ветеранам, близким родственникам павших красноармейцев.

В полдень 9 сентября состоится траурный митинг, церемония захоронения с воинскими почестями останков солдат, погибших при защите Петрозаводска в 1941 году.

Затем состоится масштабная военно-историческая реконструкция боев 1941 года, будет организована выставка поисковых находок и фотографий, будет работать полевая кухня.

По сообщению паблика поискового движения «Эстафета поколений», от площади Ленина стартует авто-мотопробег по маршруту Петрозаводск – военно-мемориальный комплекс «Курган славы». // фото freepik.com/ bearfotos