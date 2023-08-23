Министр образования Карелии ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев в соцсетях проведет прямую трансляцию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, спикер расскажет о подготовке учебных заведений к предстоящему учебному году. Также темой прямого эфира станут нововведения в сфере образования с 1 сентября 2023 году.

Вопросы можно задать заранее в комментариях под анонсом прямого эфира в паблике «ЦУР Республики Карелия» и в группе Министерства образования и спорта РК или во время трансляции. Она начнется 24 августа, в 14.00.

«ЦУР объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

//Фото: ЦУР республики Карелия