Детскую драму «Сыроежки» снимают в Карелии

В Карелии снимают фильм для детей. Режиссером ленты «Сыроежки» стал 67-летний Александр Галибин. В основе драмы – киноповесть Ксении Драгунской.

В картине речь пойдет о двенадцатилетней Ане, которая проводит лето с мамой на даче. После ссоры девочка находит в своем тайном убежище загадочного незнакомца. Поселившийся в заброшенном доме по соседству чужак открывает девочке фантастический мир, который скрывался в обыденности дачной жизни. Но не все готовы понять ее дружбу со взрослым мужчиной.

В ролях Сандра Вострецова, Александр Галибин, Ирина Савицкова, Алисия Разумовская, Инга Сметанина. Зрители смогут посмотреть картину в 2024 году. // фото unsplash.com/ Jacob Owens