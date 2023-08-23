На канализационных очистных сооружениях (КОС) в Петрозаводске продолжается внедрение технологии «Мокрый барьер». О том, как это работает, читайте в фоторепортаже «ПКС-Водоканал».

В пункте управления

Как и в других регионах РФ, в Петрозаводске пункт управления системой находится на КОС и состоит из насосного оборудования, резервуаров с раствором на основе эфирных масел и комплексом инженерного и программного обеспечения. Постоянно за работой систем следить не нужно. Операторам достаточно внести параметры для распрыскивания раствора-нейтрализатора неприятного запаха, после чего оборудование будет работать автоматически.

Погода отслеживается по пяти сайтам

Вместе с пунктом управления в комплект «Мокрого барьера» входит метеостанция, которая с помощью датчиков телеметрии отслеживает скорость и направление ветра, влажность и температуру воздуха. Эти параметры необходимы для корректировки работы системы. В дополнение к метеостанции «ПКС-Водоканал» проверяют прогноз погоды по пяти специализированным сайтам.

Как работает «Мокрый барьер»

«Дымка» на фото и есть «Мокрый барьер» в действии. Только в реальности – это не дым, а взвесь мельчайших частиц раствора воды и эфирных масел.

В трубопровод высокого давления средство подается из пункта управления системой, а распрыскивается через форсунки. Обыватель, незнакомый с технологией, может сравнить ее работу с действием пульверизатора при опрыскивании цветов. Только в случае с «Мокрым барьером» из форсунок выходит не чистая вода, а взвесь препарата ОрганикАэр, с первых секунд уничтожающего резкий запах канализационных очистных. В зависимости от концентрации раствора на КОС в Петрозаводске затрачивается от 20 до 60 л препарата в сутки.

Новая вентиляция на главной насосной станции

Вместе с установкой «Мокрого барьера» «ПКС-Водоканал» провели модернизацию вентиляционной системы на главной насосной станции (ГНС) – и установил адсорбционный фильтр и фильтр предварительной очистки.

Объект для модернизации предприятие выбрало неслучайно. В первую очередь на станцию для механической очистки поступают городские стоки, поэтому создают резкий и неприятный запах.

«Мокрый барьер» в России

Задолго до внедрения «Мокрого барьера» в Петрозаводске решение было одобрено государственными органами и вошло в «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям». Использовался ранее «Мокрый барьер» и на объектах коммунального хозяйства в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Альметьевске и Чебоксарах.

За первые месяцы работы технология показала хорошие результаты и в Петрозаводске. При этом «ПКС-Водоканал» не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать работу системы. В ходе эксплуатации сотрудники фиксируют концентрацию подачи растворов, температуру воздуха, скорость и направление ветра и, опираясь, на собранные данные, разрабатывают дальнейшую модернизацию производства.