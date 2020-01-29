Петрозаводчане отметили день снятия блокады Ленинграда в киноклубе

27 января петрозаводчане приняли участие в киноклубе «Звезда»: почетными гостями мероприятия стали жители блокадного Ленинграда. В памятную дату освобождения северной столицы от фашистской блокады в кинотеатре «Премьер» был организован показ фильма «Крик тишины», снятого по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония».

Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек, сообщили в пресс-центре мэрии столицы Карелии. Жительница блокадного Ленинграда Лидия Леонидовна Каберегина обратилась к участникам мероприятия, вспомнив своих товарищей, не доживших до наших дней, и дала напутственные слова присутствующим в зале.

«Участники киноклуба «Звезда» погрузились в жизнь блокадного Ленинграда через просмотр военной драмы «Крик тишины», снятой по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония», которая никого не оставила равнодушным. По окончании сеанса в фойе кинотеатра в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» можно было увидеть 125-ти граммовый кусочек блокадного хлеба и даже попробовать его на вкус»,

- отметили организаторы мероприятия.

Кроме того, в поддержку Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в школе №36 провели уроки мужества, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Специалисты Зонального центра по патриотическому воспитанию познакомили ребят с историей жизни блокадных детей, с подвигами ленинградцев и страшными фактами того тяжелого времени.