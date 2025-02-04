Петрозаводчане мерзнут на остановках в ожидании автобуса

Общественный транспорт вновь вызывает недовольство у горожан. На длительное ожидание маршрутки пожаловались в сообществе «ТОС Соломенное».

В мороз минус 20 людям пришлось долго ждать автобус на остановке на улице Еремеева, чтобы уехать в сторону Соломенного. Однако маршрутка так и не появилась, уехать они смогли только на пригородном автобусе.

«С 19:10 до 19:41 ожидание автобуса на морозе минус 20 градусов от остановки ул. Еремеева в сторону Соломенного, в понедельник! Городских автобусов на линии нет! Приходится ездить на пригородном транспорте»,

- написали в сообществе.

По мнению автора сообщения, система городского общественного транспорта не работает, нет компетентных и систематических решений, которые бы изменили ситуацию в лучшую сторону.

В комментариях люди пожаловались на расписание 28-го маршрута и длительный интервал движения в вечернее время.

«Вечером с 18:00 у 28 маршрута интервал движения 1 час. Это когда все едут с работы. Это вообще поддается какому-либо объяснению?»

«Вскр 2 февраля с 18.50 на пл. Гагарина, народ ждал 28 по расписанию. И этот автобус перед остановкой свернул на Шотмана и поехал по своим делам. В итоге народ стал ждать пригородный 101 на 19.30, впихнувшись, поехали. Все замерзли более 40 мин ждать».

«Мы сегодня простояли 40 минут, ни одного автобуса не было, пока не пришел 101». // фото «Петрозаводск говорит»