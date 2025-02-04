Горожане сравнили поездку в автобусе с пребыванием в холодильнике

Вечером 3 февраля жители Петрозаводска столкнулись с крайне неприятными условиями поездки в автобусе №9. По их словам, при температуре -17 градусов, которая ощущалась как -23, в салоне не работало отопление, из-за чего дорога превратилась в настоящее испытание.

Пассажиры поделились своими впечатлениями в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», сравнив поездку с пребыванием в холодильнике. Они возмутились тем, что при цене проезда в 50–60 рублей приходится мерзнуть из-за неработающих печек.

Горожане обратились к водителям с вопросом, почему в автобусах не включается отопление. Они предположили, что причина может быть в экономии топлива или неисправности оборудования. Пассажиры также выразили недоумение, почему водители не сообщают о таких проблемах своему руководству, чтобы ситуацию можно было исправить.

Кроме того, пользователи соцсетей высказали сомнение в техническом состоянии общественного транспорта, заметив, что некоторые маршрутки выглядят так, будто могут развалиться на ходу. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте