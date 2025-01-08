Петрозаводчане еще могут успеть встретиться с Дедом Морозом

В Петрозаводск вновь приехал поезд Деда Мороза. На перроне состоялась развлекательная программа, которую провел Городской дом культуры с участием аниматоров, вокалистов и артистов Петрозаводска. Дед Мороз не разочаровал собравшихся детей и взрослых, вручил детям сладкие подарки.

Еще можно успеть повстречаться с Дедом Морозом на вокзале Петрозаводска: поезд будет здесь сегодня до 17 часов.

«Поезд Деда Мороза» - это новогодний проект компании РЖД. В этом году позед посетит 60 городов страны и вернется в Великий Устюг 11 января. // Фото: gov.karelia.ru