Эксперт рассказал, с какими привычками придется расстаться водителям

В 2025 году российским водителям придется отказаться от некоторых привычек во время езды из-за изменений в правилах дорожного движения (ПДД) – об этом рассказал эксперт в беседе с RT. Речь идет о поправках к пункту 2.7 ПДД.

«Теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого»,

— сказал эксперт.

«Поправки призваны устранить любые действия, которые могут повлиять на реакцию и внимание человека за рулем», — добавил эксперт.

Стакан кофе, бутылка воды, бутерброд или вейп – по сути, любой предмет в вашей руке во время управления транспортным средством может быть причиной штрафа. А штрафы теперь немаленькие. // Фото: Freepik