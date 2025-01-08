Турналог: узнали, кому и сколько придется платить

С 1 января 2025 года в России вводится туристический налог. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ. Что представляет собой новый налог, с кого он будет взиматься, чем он отличается от туристического сбора, и на что следует обратить внимание путешественникам, планируя поездку? Со всеми этими вопросами помогла разобраться начальник отдела оказания государственных услуг УФНС по РК Елена Петух.

«Право на введение туристического налога предоставлено муниципальным образованиям. Именно местная власть принимает решение вводить или нет туристический налог», - сказала Елена Петух.

В Карелии решение о введении нового туристического налога приняли в Петрозаводске, Сегеже, Сортавале, Кеми, Лахденпохье, Повенце, Суоярви, Калевале и многих других муниципалитетах. Подробности читайте здесь.