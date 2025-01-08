Жена погибшего участника спецоперации подарила праздник детям

Сказочное мероприятие для детей участников спецоперации из Эссойлы организовала вдова участника СВО Елена Никитина.

Ребятишки Эссойльского поселения окунулись в атмосферу новогоднего чуда. К ним приехал Дед Мороз со Снегурочкой и с целым мешком подарков. Веселые танцы, занимательные игры и праздничный хоровод не оставили ребят разных возрастов равнодушными. Время пролетело незаметно и весело.

Елена также является участницей и фотографом Всероссийского патриотического фотопроекта «Жена героя. Республика Карелия». Подарки для ребят Елена приобрела на личные средства. Работа артистов также была организованна ею и командой неравнодушных людей.

«Цель праздника — подарить счастье детям. Чудо возможно даже тогда, когда папы нет рядом», — сообщается в группе «Жена героя. Республика Карелия» в «ВКонтакте».

Вдова благодарит всех, кто пришел на праздник в Дом культуры поселка Эссойла.// Скрин видео сообщества «Жена героя. Республика Карелия»