Волчатники готовы к охоте

В Святозере сложилась непростая ситуация с дикими животными, которые свободно разгуливают по улицам села и нападают на домашних животных. Так, например, в объектив камеры наружного видеонаблюдения Виталия Гриневича попала стая волков. По всему видно, что хищники не боятся подходить к домам. В связи с участившимися обращениями граждан о посещении поселков дикими животными глава администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич провел встречу с охотинспектором Игорем Викторовичем Пономаревым.

«Бригада волчатников сформирована. Все необходимое для охоты имеется. Как только наступит устойчивая зима с хорошим снежным покровом, команда волчатников выйдет на охоту»,

— пояснил охотинспектор Виктор Пономарев.

С начала года охотниками добыто 28 хищников, в октябре и ноябре 3 волка в Святозерском сельском поселении.

«Если вы заметили хищника, незамедлительно сообщите информацию оперативному дежурному Минприроды Карелии по телефону: +7 (921) 222-05-25», — написал на своей страничке Дмитрий Буевич. // скрин видео