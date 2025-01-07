С нового года путешественникам придется платить турналог

Текст, фото: Антонина Кябелева

С 1 января 2025 года в России вводится туристический налог. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ.

Что представляет собой новый налог, с кого он будет взиматься, чем он отличается от туристического сбора, и на что следует обратить внимание путешественникам, планируя поездку? Со всеми этими вопросами помогла разобраться начальник отдела оказания государственных услуг УФНС по РК Елена Петух.

Прежде всего, отметим, что с 1 января 2025 года туристический сбор прекратил свое действие. Эксперимент, связанный с туристическим сбором, завершился. Его проводили всего в нескольких регионах страны. В Карелии турсбор не вводили, так как наша республика в эксперименте не участвовала.

«Право на введение туристического налога предоставлено муниципальным образованиям. Именно местная власть принимает решение, вводить или нет туристический налог»,

- сказала Елена Николаевна.

В Карелии решение о введении нового туристического налога приняли в Петрозаводске, Сегеже, Сортавале, Кеми, Лахденпохье, Повенце, Суоярви, Калевале и других муниципалитетах. Для того чтобы налог начал действовать с 1 января 2025 года, решение об этом необходимо было принять до конца ноября 2024 года. Те муниципальные образования, в которых хотели бы ввести турналог, но не успели это сделать до конца ноября 2024 года, смогут воспользоваться своим правом только с 2026 года. Законодательство обязывает принимать решение о введении нового налога за месяц до его старта.

Если сравнивать турсбор с туристическим налогом, то, объяснила Елена Петух, разница в том, что при турсборе юрлица и индивидуальные предприниматели выступали в качестве операторов, фактически передавая уплаченные туристами деньги в бюджет. Туристический налог подразумевает, что организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по временному размещению граждан, становятся налогоплательщиками. Хотя фактически сумма турналога взимается с физических лиц, то есть с граждан, воспользовавшихся услугами гостиниц, турбаз, домов отдыха. Если турсбор был определен в строго установленной сумме, которую гражданин должен был заплатить за сутки пребывания в отеле, то размер туристического налога зависит от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки с места размещения, то есть с номера в гостинице, доме отдыха или санатории. Это принципиальный момент.

Если турсбор брали с каждого гражданина, то турналог будут брать с номера, сколько бы человек там ни проживало. Другими словами, если в номере проживает один гражданин или семья из трех человек, то размер налога не изменится – минимум 100 рублей за сутки.

Как объяснила Елена Петух, предусмотрен постепенный рост налога с 2025 года по 2029 год на один процент. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1 процент цены проживания, в 2029 году - 5 процентов. Но это не означает, что ставку налога органы местного самоуправления не смогут снизить. К примеру, в 2025 году эта ставка может составлять и 0,5 процента и 0,8 процента, но не менее 100 рублей в сутки с человека. Нетрудно сосчитать, что налог в размере 100 рублей при установленной ставке в 1 процент означает, что стоимость проживания составит 10 тысяч рублей в сутки. Понятно, что подобные расценки встречаются не так часто, так что минимальную сумму налога в любом случае придется заплатить.

Установлены льготные категории граждан, освобожденных от туристического налога. Это Герои Советского Союза, Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и другие.

«Органы местного самоуправления могут расширить этот перечень. Например, в Петрозаводске принято решение освободить от туристического налога жителей Карелии, имеющих официальную регистрацию в нашем регионе. Это сделано для того, чтобы освободить от дополнительных трат тех жителей республики, кто приезжает в столицу Карелии на медицинское обследование, лечение или для решения каких-то других проблем»,

- считает начальник отдела налогового управления.

Важный момент. Если номер забронировал гражданин, имеющий льготу по налогу, но приехал с родственниками или друзьями, которые проживают с ним в номере, то платить налог не придется.

Какой совет можно дать туристам? Предположим, житель республики отправляется на отдых в другой регион. Для того чтобы понять, в какую сумму обойдется путешествие, лучше заранее при бронировании номера поинтересоваться в отеле, придется ли ему платить туристический налог. При этом турналог с гражданина возьмут только по факту проживания в отеле или доме отдыха.

Как пояснили в налоговом управлении, туристический налог будут брать только за проживание в тех объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. Предположим, вы решили отдохнуть в гостевом доме, который сдается в аренду. Если он не включен в реестр, то и туристический налог с вас брать не должны. Туристический налог не распространяется и на самозанятых, занимающихся приемом гостей в частных домах.

Интересен другой нюанс. Кто будет платить турналог за гражданина, если он отправился в командировку и вынужден снять номер в отеле. Если работодатель оплачивает гостиничный номер для своего сотрудника, то расходы по оплате турналога ложатся на компанию или организацию. Если сотрудник самостоятельно бронирует номер, то ему придется самому заплатить туристический налог, а затем уже разбираться с работодателем по поводу компенсации своих расходов.

Отдельная тема — проживание в санаториях. Если гражданин едет в санаторий в рамках государственной программы по путевке, которая оплачивается из бюджета или внебюджетного фонда, например, из Фонда социального страхования, и он направлен на лечение по медицинским показаниям, то туристический налог с гражданина не берется. Во всех остальных случаях придется дополнительно заплатить минимум 100 рублей за день проживания в санатории, если, конечно, он расположен на территории, где действует турналог.

Казалось бы, 100 рублей в день не такая уж большая сумма. Но, предположим, семья из трех человек самостоятельно приобрела путевки и отправилась в дом отдыха на 20 дней. В этом случае туристический налог составит 2 тысяч рублей, которые придется заплатить сверх стоимости путевок. Если, конечно, семья будет проживать в одном номере.

В общем, тем, кто привык экономить, лучше заранее выяснить свои финансовые перспективы. Этот же совет можно адресовать гражданам, привыкшим самостоятельно бронировать отели во время командировок, если работодатель не отличается щедростью.