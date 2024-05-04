Петрозаводчанам разрешили пользоваться стадионом около лицея № 40

Жителям Петрозаводска объяснили, могут ли они пользоваться новым стадионом около лицея №40. Мэр Инна Колыхматова заявила в своем видеоблоге, что да, но с определенными нюансами.

Она отвечала на вопросы горожан и объяснила, что современный стадион предназначен для всех. Однако приходить туда в любое время для занятий нельзя, есть определенные дни и часы.

- На территории стадиона можно заниматься в будние дни с 16:00 до 20:00, в субботу – с 14:00 до 20:00 и в воскресенье – с 10:00 до 20:00,

- заявила Инна Колыхматова.

Она позвала петрозаводчан на стадион и попросила бережно относиться к оборудованию. // фото: unsplash.com