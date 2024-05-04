На набережной Петрозаводска снова появится пианино

На Онежской набережной в Петрозаводске вновь зазвучит музыка. В Ротонде установят пианино, сообщили в группе «Открытое пианино в Ротонде». Инструмент установят 21 мая, его уже нашли.

- Отличный инструмент марки «Красный октябрь» уже найден, согласование с городом получено,

- рассказали активисты.

Когда пианино появится в Ротонде, на нем смогут играть все желающие и радовать окружающих музыкой. Инструмент на этот раз будет белым, а не черным. // фото: freepik.com