Из-за сваленного у стадиона «Спартак» снега на мэрию подали иск

Свалка отходов после зимней уборки снега около стадиона «Спартак» в Петрозаводске вызвала возмущение не только у обычных горожан. Депутат Петросовета Ольга Тужикова хотела сделать зарядку и совершить пробежку, но не смогла. Тогда она подала административный иск к мэрии.

- Городская администрация допустила складирование отходов на участке, который для этого не предназначен, чем нарушила природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство,

- написала Тужикова в своем аккаунте ВКонтакте.

Снег до сих пор не убрали, он тает. В результате прилегающая территория покрылась 10-сантиметровым слоем полужидкой грязи. От свалки в сторону Лососинки текут грязные ручьи с нефтяными разводами.

- Сегодня, направляясь к стадиону «Спартак», я рассчитывала, что смогу осуществить пробежку, сделать зарядку, просто походить активным шагом. Однако меня «встретила» отвратительная свалка отходов. Заниматься спортом или активным отдыхом в таких условиях невозможно,

- заявила депутат.

Она сочла себя оскорбленной и униженной, поэтому потребовала от администрации Петрозаводска компенсацию морального вреда. Тужикова предложила горожанам последовать ее примеру.

- -Иного способа заставить администрацию заботиться о том, чтобы городская среда была для нас благоприятной, я, к сожалению, больше не вижу – написала она. // фото: Ольга Тужикова/ВКонтакте