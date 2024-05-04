04 мая 2024, 12:16
Павильоны для торговли продуктами устанавливают в Петрозаводске
До конца мая индивидуальный предприниматель установит торговые павильоны
Новые торговые павильоны устанавливают в Петрозаводске. Их ставят между Лососинским шоссе и 1-м Внутриквартальным проездом к бульвару Интернационалистов, сообщили в мэрии.
Площадь павильонов составит 25 квадратных метров. В них будут продавать мясопродукты, фрукты и овощи.
- Получивший право на размещение индивидуальный предприниматель представил проекты внешнего вида НТО, соответствующие утвержденному в Петрозаводске дизайн-коду,
- сообщили в городской администрации.
Павильоны установят до конца мая, благоустройство прилегающей территории проведут до середины июня. // фото: администрация Петрозаводска