Павильоны для торговли продуктами устанавливают в Петрозаводске

Новые торговые павильоны устанавливают в Петрозаводске. Их ставят между Лососинским шоссе и 1-м Внутриквартальным проездом к бульвару Интернационалистов, сообщили в мэрии.

Площадь павильонов составит 25 квадратных метров. В них будут продавать мясопродукты, фрукты и овощи.

- Получивший право на размещение индивидуальный предприниматель представил проекты внешнего вида НТО, соответствующие утвержденному в Петрозаводске дизайн-коду,

- сообщили в городской администрации.

Павильоны установят до конца мая, благоустройство прилегающей территории проведут до середины июня. // фото: администрация Петрозаводска