Полицейские в районе Петрозаводска проверяют водителей с детьми

Инспекторы ДПС в одном из районов Петрозаводска 4 мая присматриваются к автомобилистам с несовершеннолетними пассажирами. Рейд «Право на безопасность» проходит сегодня на Ключевой, сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей и рассказывают про обязательное применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Нарушителей привлекут к ответственности. Им грозит штраф в размере трех тысяч рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска