04 мая 2024, 10:43
Полицейские в районе Петрозаводска проверяют водителей с детьми
Перевозящих детей без специальных кресел ищут на Ключевой
Инспекторы ДПС в одном из районов Петрозаводска 4 мая присматриваются к автомобилистам с несовершеннолетними пассажирами. Рейд «Право на безопасность» проходит сегодня на Ключевой, сообщили в Госавтоинспекции.
Полицейские проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей и рассказывают про обязательное применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Нарушителей привлекут к ответственности. Им грозит штраф в размере трех тысяч рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска