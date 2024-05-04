04 мая 2024, 10:12
Куски кирпичей падают с фасада дома и под арками в Петрозаводске
Горожан предупредили об опасности, которая подстерегает на одной из улиц карельской столицы
На Лыжной улице в Петрозаводске прохожих подстерегает опасность. Об этом предупредили в ЕДДС.
С фасада дома №22 и под соединяющими дома по улице Ровио, 1 Лыжной, 22 арками вниз падают куски кирпича.
Сведения передали в управляющую компанию «Мастер-Ремонт», а людей попросили быть внимательными и осторожными. //фото: freepik.com