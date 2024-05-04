Куски кирпичей падают с фасада дома и под арками в Петрозаводске

На Лыжной улице в Петрозаводске прохожих подстерегает опасность. Об этом предупредили в ЕДДС.

С фасада дома №22 и под соединяющими дома по улице Ровио, 1 Лыжной, 22 арками вниз падают куски кирпича.

Сведения передали в управляющую компанию «Мастер-Ремонт», а людей попросили быть внимательными и осторожными. //фото: freepik.com