Петрозаводчанам рассказали, как будут работать троллейбусы в праздники

В весенние праздники, с 6 по 8 марта, троллейбусы в карельской столице будут работать по графику воскресенья.

Первые троллейбусы №1 будут выходить на маршрут в 8:30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена.

Первые троллейбусы №3 будут выходить на маршрут в 8:35. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:49 с Заводской улицы и 22:00 с улицы Корабелов.

Первые троллейбусы №5 будут выходить на маршрут в 8:30 с Лыжной улицы, в 8:35 от остановки ДСК. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:55.

Расписание можно посмотреть на сайте ПМУП «Городской транспорт». (фото «Петрозаводск говорит»)