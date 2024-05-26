Петрозаводчанам предвещают два очень жарких дня подряд

Петрозаводск продолжает купаться в лучах весеннего солнца. На предстоящей рабочей неделе воздух в городе может раскалиться, чуть-чуть не дотянув до 30-градусного значения.

Самыми жарками днями могут стать вторник и среда, предполагают в VK-паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». 28 и 29 мая воздух может прогреться до +27. В последующие дни усилится ветер, и температура днем будет в пределах +20, +23 градусов, что тоже вполне комфортно. При этом ситуация может измениться в любой день, все будет зависеть от восточного ветра.

Ранее синоптики рассказали о погоде до конца мая. Дожди могут пойти лишь на севере. // фото unsplash.com/ Viridi Green