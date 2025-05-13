Петрозаводчанам пообещали перемены в работе троллейбусов

Петрозаводчанам пообещали перемены в работе двух троллейбусных маршрутов №2 и № 5.

Сити-менеджер Инна Колыхматова пообещала, что транспортная доступность для жителей микрорайонов Железнодорожный и Первомайский улучшится. А крупные районы Октябрьский, Первомайский, Центр, Голиковка и Кукковка свяжет троллейбусное сообщение.

В настоящее время на улице Шотмана работает техника, будут установлены дополнительные троллейбусные опоры, а старые заменены.

В настоящее время в Петрозаводске обучают новых водителей троллейбусов. С апреля курсы посещают тринадцать человек. Учебный процесс рассчитан на полгода. © «Петрозаводск говорит»