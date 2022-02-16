Петрозаводчанам напомнили, где можно сделать прививку от коронавируса

В Карелии продолжается вакцинация против COVID-19. В региональном Минздраве напомнили, где можно сделать прививку и пройти ревакцинацию.

Городская поликлиника № 1

• пр. Лесной, 40, каб. 220, часы работы – понедельник-пятница с 09.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 09.00 до 14.00.

• ул. Свердлова, 20, каб.113, часы работы – понедельник-пятница с 09.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00.

Запись на вакцинацию по телефонам: 55-98-60, 78-22-24.

• ТРК «Лотос Плаза», Лесной, 47-а, часы работы 13.00-19.00, без предварительной записи.



Городская поликлиника № 2

• ул. Володарского, 14

- каб. 120, часы работы – 15.00 – 19.00 по будням

- каб. 121, часы работы - 09.00 – 15.00 по будням

- каб. 406, часы работы – 12.00 - 15. 00 по будням,

Запись на вакцинацию по телефонам: +7 965 817 69 05, 33-22-03

• ТЦ «Тетрис», ул. Маршала Мерецкова, 11, часы работы – 15.00 – 19.00 в будние дни, 13.00 - 19.00 в субботу, 11.00 – 16.00 в воскресенье, без предварительной записи.



Городская поликлиника № 3

• пр. Первомайский, 41, часы работы - 08.00 – 19.00 в будние дни, с 10.00 до 13.00 – в субботу и воскресенье.

Запись на вакцинацию по телефонам: 8 965 817 67 45, 70-11-21 (доб. 3)

• ул. Советская, 15 (Петрозаводский базовый медицинский колледж), часы работы 14.00 - 18.00 в будни дни, без предварительной записи.

Городская поликлиника № 4

• ул. Нойбранденбургская, д. 1, часы работы в будние дни - 08.00-18.30, в выходные – 10.00-15.30.

Запись на вакцинацию по телефону 53-35-22.

• ул. Ровио, 14, часы работы в будние дни - 10.00-16.00, в выходные – 10.00-15.30.

Запись на вакцинацию: 53-52-50, 53-52-51.



Городская детская поликлиника №1

• ул. Кирова, 21, часы работы – 15.30 – 18.00, будние дни.

Записаться можно по номеру: 8 921 222 71 41.

Привиться могут как подростки от 12 до 17 лет, так и взрослые.



Городская детская поликлиника №2

• ул. Ровио, д. 13, часы работы - 14.00-17.00 в будние дни.

Записаться на вакцинацию можно по телефону: 59-99-33.

По данным на 16 февраля, первым компонентом привилось 288 163 человека, полностью привиты 269 746 человек, ревакцинировались 85 759 человек. Также в республике прививают детей. (фото pixabay.com, Elchinator)