У переболевших коронавирусом вкус может не восстановиться

После перенесенного ковида некоторые пациенты уже могут не почувствовать настоящий вкус еды. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Это называется инверсия вкуса. За это отвечает один из отделов участков мозга – не только за обоняние, но и за вкусовые ощущения, вкусовые рецепторы»,

- объяснил отоларинголог.

По словам специалиста, если человек все время испытывает стресс, не высыпается, питается неправильно, то ждать чего-то хорошего не стоит.

«Самое главное, если у него сильные погрешности в диете – ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться», - добавил Зайцев.

Вернуть вкусовые ощущения поможет здоровый образ жизни, полноценный отдых и правильное питание, советует специалист. Но надо быть готовым, что на возвращение в привычную жизнь уйдет время. Фото: pixabay.com/ru.