16 февраля 2022, 17:42
Общество

В мэрии рассказали, как Петрозаводск очищают от снега

Техника подрядчика и мобильные бригады ежедневно работают в разных районах карельской столицы

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают заниматься содержанием пешеходной инфраструктуры в Петрозаводске. Задействованы техника и бригады рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание уделяется лестничным спускам. Их очищают от снега и посыпают противогололедными материалами.

На общественных территориях расчищают и посыпают дорожки, площадки и другие элементы инфраструктуры. Сотрудники комбината работают в парках Беличий остров, Зеленый берег, Патриот, Ямка, на Шидловском бульваре, в скверах Новодревлянском и Элиаса Леннрота, на аллеях Кондопожской и Дружбы, на Лобановском спуске, в Губернаторском саду и на велопешеходной дорожке, соединяющей разные районы города. На аллее Воинской славы и в сквере Вечный огонь счищают наледь с монументов.

В мэрии напомнили горожанам, что пожаловаться на некачественную уборку Петрозаводска можно в ЕДДС по телефону 051. Фото источника

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Метки: 
Петрозаводск
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Мэрия
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