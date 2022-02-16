В мэрии рассказали, как Петрозаводск очищают от снега

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают заниматься содержанием пешеходной инфраструктуры в Петрозаводске. Задействованы техника и бригады рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание уделяется лестничным спускам. Их очищают от снега и посыпают противогололедными материалами.

На общественных территориях расчищают и посыпают дорожки, площадки и другие элементы инфраструктуры. Сотрудники комбината работают в парках Беличий остров, Зеленый берег, Патриот, Ямка, на Шидловском бульваре, в скверах Новодревлянском и Элиаса Леннрота, на аллеях Кондопожской и Дружбы, на Лобановском спуске, в Губернаторском саду и на велопешеходной дорожке, соединяющей разные районы города. На аллее Воинской славы и в сквере Вечный огонь счищают наледь с монументов.

В мэрии напомнили горожанам, что пожаловаться на некачественную уборку Петрозаводска можно в ЕДДС по телефону 051. Фото источника