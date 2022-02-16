Из-за непогоды дорожники Карелии объявили повышенную готовность

По данным метеорологов с ночи 17 февраля, начиная с юго-западных районов Карелии, ожидается сильный снегопад. Непогода сохранится до середины 18 февраля. В связи с надвигающейся непогодой в Упрдор «Кола» сообщили о том, что подрядным организациям дано указание о приведении спецтехники в повышенную готовность.

«Всем подрядным организациям, занимающимся вопросами содержания федеральных автодорог в регионе, дано указание находиться в полной готовности к скорейшей ликвидации возможных последствий сильных снегопадов», - отметили в пресс-службе организации.

Кроме того, водителям посоветовали в данный период по возможности воздержаться от поездок. Тем, у кого неотложные дела, следует заранее планировать время поездки и особенности маршрута, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также в управлении напомнили, что под действие неблагоприятных метеорологических явлений может попасть практически вся территория Карелии. Фото: pixabay.com/ru