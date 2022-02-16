Петрозаводчан предупреждают о повышении уровня воды в Лососинке

Сегодня в 14 часов были открыты затворы плотины на озере Лососинном под Петрозаводском. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, затворы подняты на 8 сантиметров. Производится сброс воды. Жителей карельской столицы предупреждают о том, что в городе, в районе набережной Гюллинга, повысится уровень воды в Лососинке.

По данным специалистов, волна доходит до города за 1-2 дня. Фото vk.com