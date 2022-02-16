Кафе и гостиницу откроют в здании бывшей детской поликлиники

В здании бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина, где сейчас ведется реконструкция, появится кафе и гостиница. Об этом главе Карелии рассказал один из владельцев исторического здания Чеслав Скрипин.

На первом этаже отреставрированного здания разместится кафе с европейской кухней, возможно, будут и блюда карельской. Присутствовавший на экскурсии по зданию директор национального музея республики Михаил Гольденберг предложил организовать кафе в стиле наркома – наркомовское кафе с русской кухней. Дело в том, что в построенном в 1935 году здании позднее располагался Наркомат Иностранных дел Карело-Финской СССР. Идея понравилась губернатору.

На втором этаже разместится гостиница на 50 мест. Номера будут двух и трех местные, средней ценовой категории. Главе республики показали дизайн комнат и кафе. В других помещениях может быть откроется нотариальная контора, однако переговоры еще идут.

Скрипин рассказал, что в здании в точности все, как было раньше, удалось сохранить исторический облик. При реконструкции удалось сохранить часть старой кирпичной кладки. Также во время работ немного углубили и расширили цокольный этаж. По словам владельца, в конце года работы на объекте немного замедлились из-за подорожания строительных материалов.

Гольденберг сказал, что испытал радостное ощущение от того. По его словам, долгие годы здание в ужасающем состоянии стояло в центре Петрозаводска, а теперь появится новый объект. Он пожелал, чтобы в здании сохранили историко-культурный контент. Артур Парфенчиков предложил для этого дополнить фотографиями Петрозаводска 30, 40 и 50-х годов.

С 1960 года в бревенчатом здании на проспекте Ленина размещалась детская поликлиника №1. Здание пережило несколько пожаров, несколько лет назад на объекте началась реконструкция. (видео со страницы главы РК)