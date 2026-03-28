Петрозаводчан удивила стрижка тополей «под ноль»

В Петрозаводске ровно 20 лет назад решили сделать то, чего не делали уже более десяти лет – выделить один миллион рублей, чтобы привести в порядок деревья. Работы по формовке зеленых насаждений начались – и вот как это было.

Специалисты признавали, что все тополя Петрозаводска в аварийном состоянии. 40-50 лет в загазованном городе для дерева – серьезное испытание. Но спилить их – значило оставить город без легких. Зам.директора комбината по благоустройству и озеленению Марина Клименкова заявила: «Нужно менять землю. Причем, на очень большую глубину. Поскольку у нас идет использование песчано-соляной смеси, и в такой земле, которая сейчас находится в этих газонах, любое дерево – из питомника или из леса – вероятности того, что оно будет хорошо себя чувствовать, нет».

Весной 2006 года впервые за более чем десять лет решили привести деревья в порядок. При правильном уходе они могли прослужить не один десяток лет. У тех тополей, которые хоть раз подстригались, поправили «прически». Остальных пришлось побрить наголо. Крону у некоторых высоченных тополей не формировали никогда. И поэтому к ним применяли самые радикальные меры. На высоте 7 метров все ветки отрезались. При этом экологи уверяли – тогда деревья уже в том году смогут выполнять свою основную функцию – очищать атмосферу города. Этот метод специалисты называют «глубокой обрезкой». Такая операция помогала дереву сбросить несколько десятков лет.

«Если сокращать надземную часть дерева, начинает хорошо работать корневая система, просыпаются все резервные силы дерева, образуется новая молодая крона»,

- пояснила Марина Клименкова.

К тому же в следующие года исключалось, что дерево станет плодоносить. А значит – не будет пуха! И опасность обрушения тополя тоже сводилась к минимуму. Для лесорубов такая работа была новой. Павлу Гаврукову в прошлом году пилить деревья доводилось часто. А вот формовать кроны ему пришлось научиться. К концу марта, как было запланировано, в порядок обещали успеть привести 50 деревьев вокруг мэрии. В следующие месяцы – еще пятьсот в разных районах Петрозаводска. И поправлять прически деревьям нужно раз в два года, предупредили экологи.

«Называется Программа озеленения городских территорий. В ней есть особый раздел – реконструкция зеленых насаждений. Но говорить об этом сложно – когда это еще будет», - сообщила Жанна Тюкова, ведущий специалист Управления городского хозяйства. Выделят ли деньги на формовку деревьев в будущем году – пока никто не знал. А нуждались в этом более 6 тысяч тополей.

В Петрозаводске шел семинар специалистов в области охраны прав детей. Директора детских домов обсуждали положение нового закона о социальной поддержке детей-сирот. Его приняли в конце 2005 года и от него зависела судьба более 4 тысяч детей Карелии (столько в то время было ребят, оставшихся без попечения родителей).

Тане, ее брату и сестре тогда повезло – после того, как их родителей лишили прав, на воспитание детей взяли Марина и Владимир Бояриновы. Это была первая патронатная семья Пряжинского района. Но не последняя. В этом районе Карелии не было ни одного приюта или детского дома. Все дети жили в патронатных семьях или у опекунов.

«В наших населенных пунктах сейчас безработица. И многие молодые люди, которые остались без работы, поняли, что, взяв детей на воспитание, они получают и материальную поддержку», - объяснила Лилия Ручина, специалист по охране прав детей (Пряжинский район).

С нового года стало выгодно воспитывать чужих детей. Из бюджета республики на развитие семейных форм попечения выделили 300 миллионов рублей. То есть на каждого ребенка патронатные родители стали получать 12 тысяч рублей в месяц. Раньше воспитание ребенка школьного возраста оценивалось в 2,5 тысячи рублей, дошкольников – 1,5 тысячи. Деньги выделяли из своих бюджетов сами детские дома.

«С 1 января 2006 года мы можем финансировать семью, которая возьмет ребенка, как патронатный воспитатель, платить родителям заработную плату и содержание на ребенка, включая медицинское обслуживание», - заявила Галина Григорьева, начальник отдела специального образования Минобраза РК.

Деньги в районы были уже перечислены. На за три месяца из них была освоена только половина. Муниципалитеты и руководители детских домов, как оказалось, не знали, как ими воспользоваться. За два дня семинара механизмы реализации нового закона работники министерства взялись разъяснить всем специалистам республики, которые работали с сиротами. Когда закон заработает в полную силу, можно было рассчитывать, что количество детей в приютах резко сократится.

109 муниципальных библиотек Карелии получили новые книги – более 5,5 тысяч изданий. На эти цели из резервного фонда республики в конце 2005 года было выделено более 600 тысяч рублей. В Национальной библиотеке комплекты книг вместе с подарочными сертификатами получали специалисты из районов, которые признали, что библиотека без новой книги погружается в летаргию. Но теперь жители небольших поселков могли почитать современных авторов! Романы отечественных и зарубежных писателей, в том числе и бестселлеры Дэна Брауна, Джоанн Роулинг и Сергея Лукьяненко, за которыми обычно в библиотеках читатели стоят в очереди. В наши библиотеки были закуплены лучшие издания, которые были признаны таковыми на Московской книжной ярмарке. Их искали долго, потому что хорошая литература для детей сразу становится дефицитом.

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности