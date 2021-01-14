Петрозаводчан просят помочь зимующим в городе уткам

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратилась жительница нашего города с просьбой написать о бедственном состоянии, в котором из-за морозов оказались городские утки.

Надежда рассказала, что утки, которые остались зимовать на речке в парке Ямка и на набережной Гюллинга «в ужасном состоянии, все в ледышках и сосульках, голодные». Также девушка сообщила, что видела мертвого закоченевшего селезня.

Сегодня Надежда разместила на своей странице в социальной сети призыв к петрозаводчанам помочь птицам.

«Петрозаводчане, давайте вместе спасать уточек! Сегодня в лютые -25 кормила уток в парке ниже Карла Маркса и под мостиком (ниже стелы Воинской славы на Кирова) в парке на набережной Гюллинга. К сожалению, люди подходят и фотографируют птиц, находящихся на грани жизни и смерти, а покормить не догадываются. Бедняжки все обмерзли, покрылись сосульками, многим сложно передвигаться из-за окоченевших лапок. Пожалуйста, давайте каждый поможет птицам пережить это неблагоприятное для них время года и купит самый дешевый хлеб (20 руб.), пачку геркулеса (12-15 руб.), перловку (40 руб.) или что-то еще на свое усмотрение, и покормит уточек в удобном месте. Таких мест в городе много. Не оставайтесь равнодушными!»,

– написала девушка.

Также Надежда направила обращение главе Петрозаводска Ирине Мирошник с просьбой к городской администрации вмешаться в ситуацию, и получила следующий ответ:

«Зимовка перелетных птиц в городах является аномалией. Научные сотрудники не рекомендуют оказывать воздействие на диких животных, зимующих в городских условиях. Дополнительно сообщаю, что вопросы регулирования численности животных находятся в компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия. При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в данное министерство».

«Петрозаводск говорит» попросил совета у специалиста по пернатым, волонтера по реабилитации диких хищных птиц в Петрозаводске Галины Беловой. Мы задали вопрос, виноваты ли люди в той ситуации, в которую попали зимующие утки, и как можно помочь птицам?

– Да, вина людей, что утки не улетели, – ответила Галина Белова, – потому что халявный корм в виде вредного и опасного для птиц хлеба, не соответствующий питанию птиц, был в доступе. Сейчас можно кормить, чтобы не погибли, ибо морозы суровые.

Галина советует зимой кормить водоплавающих птиц нежирным фаршем (курица, индейка), порезанными овощами (тертая морковь, яблоки, огурцы), зеленым салатом и отварными крупами. (Фото: fotokto.ru)