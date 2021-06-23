Петрозаводчан просят помочь поймать тех, кто сливает пульпу в Неглинку

Виновники загрязнения реки Неглинка в Петрозаводске все еще не найдены, но тревожные сообщения от жителей столицы Карелии продолжают поступать на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы.

«Вечером 22.06.2021г. в реке Неглинка, в районе ул. Муезерская, д. 15А, стр. 7, обнаружено загрязнение белого цвета. Устанавливается источник загрязнения»,

- сообщили в ЕДДС утром 23 июня. Напомним, горожане забили тревогу из-за изменения цвета воды в минувшие выходные. В мэрии заинтересовались проблемой. Обращения были направлены в МВД, Минприроды, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Сегодня сити-менеджер Владимир Любарский сообщил в соцсети, что первичная информация о том, что злоумышленники найдены, не подтвердилась. По словам мэра, пока установлен круг возможных виновников.

Чиновник предполагает, что пульпу для слива могут привозить на вакуумной машине. Мэр попросил всех, у кого есть информация о причастных к загрязнению Неглинки, сообщать по номеру ЕДДС 051. (фото vk.com)