Рабочие согласились не ремонтировать дороги по ночам в Петрозаводске

Петрозаводчане жаловались в соцсетях на дорожников, ремонтирующих улицы столицы Карелии по ночам.

«Почему дорожники ремонтируют ночью перекресток Невского-Ригачина? Жителям не открыть окно, шумно, жарко и запахи! Можно ремонтировать днем, а не ночью? Закон о тишине не работает»,

- интересовались сегодня утром пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

С сегодняшнего дня горожане могут спать крепко и открывать окна. Сити-менеджер сообщил в соцсети, что мэрия договорилась с подрядчиком «АБЗ – Дорстрой», что с 23 июня работы по ночам вестись не будут.

«Полностью неудобств исключить, конечно, не получится, но смены будут заканчиваться в 8-9 вечера. Исключение – Лесной проспект – там будут делать деформационные швы. Но это не должно создавать шума»,

- написал Владимир Любарский.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют Ригачина, Судостроительную, Ключевую, Краснофлотскую, Лесной проспект, Ломоносова, Транспортную улицу и Соломенское шоссе. (фото 1743.ru)