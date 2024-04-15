Петрозаводчан пригласили на пробежку

Память карельских бегунов почтут в Петрозаводске весенним кроссом (0+). Участники спортивного мероприятия смогут преодолеть дистанции на 500 метров, а также на 1, 2 и 3 километра.

Кросс памяти пройдет 25 апреля в парке Ямка. Первый забег стартует в 15:20.

Зарегистрироваться можно до 23 апреля здесь. 24 апреля с 10:00 до 15:00 в Студенческом переулке, 7, будет работать комиссия по допуску участников. // фото unsplash.com