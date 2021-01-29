Петрозаводчан приглашают заглянуть в необычный интернет-магазин

Автор: Анна Павлова

Наш корреспондент совершил виртуальную прогулку по сайту интернет-магазина «Южная улица» и поделился своими впечатлениями:

«В силу профессии мне часто приходится знакомиться с разными компаниями, с тем, как у них организована продажа товаров и услуг, с их продукцией. В случае с «Южной улицей» первое, что мне очень понравилось, это отличный сайт, на котором не только удобно, а даже приятно делать заказ»

Регистрация заняла буквально несколько секунд, легко переходить из раздела в раздел, каждый товар снабжен фотографией и коротким описанием. Можно сразу выбрать нужный вес упаковки.

«Далеко не все крупные маркетплейсы могут похвастаться такой удобной и понятной навигацией. Конечно же, впечатлил ассортимент. Разные экзотические вкусности так и хотелось положить в виртуальную корзину, что я в итоге и сделала, - а ведь зашла только посмотреть! Приятным бонусом стали скидка в размере 300 рублей за первый заказ и бесплатная доставка. Стоит ли говорить, что заказ привезли в назначенное время в экологичном бумажном пакете, а все продукты оказались свежими и вкусными. Например, яблочные чипсы и вяленые груши дети съели практически мгновенно»

- поделилась впечатлениями журналист Анна Павлова.

«Южная улица» привезет прямо к вашему порогу разные вкусности, например, мороженое нескольких видов, отличную «Моцареллу» для пиццы и горячих бутербродов, орехи и сухофрукты, цукаты и необходимые ингредиенты для выпечки, а также замороженные ягоды и тропические фрукты. Можно печь всей семьей пироги и торты или просто лакомиться вкусными орешками и полезными фруктами.

Компания работает без посредников, закупая продукцию напрямую у импортеров, что позволяет предложить покупателям оптимальное соотношение цены и качества. Вся продукция доставляется в Петрозаводск в специальном рефрижераторе, а на складе предприятия поддерживается оптимальная температура для хранения.

Обратите внимание на серию замороженных продуктов. Манго, авокадо, инжир, папайя и другие экзотические для наших широт плоды, а также наши родные карельские черника, клюква, брусника и черноплодная рябина благодаря технологии шоковой заморозки сохраняют все полезные свойства и при этом, в отличие от цукатов, не содержат лишнего сахара, консервантов и красителей. Хочется сразу развеять опасение по поводу доставки заморозки. В компании продумали все до мелочей, в том числе и этот вопрос. Замороженная продукция доставляется покупателям в специальных термобоксах, способных длительное время сохранять нужную температуру.

При общем весе заказа от трех килограммов компания бесплатно доставит товар в пределах Петрозаводска, а по вторникам – в Кондопогу. Заказы по Петрозаводску привезут в удобное для покупателя время в тот же день или на следующий.

Можно забрать свой заказ и самостоятельно по адресу: Шуйское шоссе, д.6.

На все вопросы вам ответят по тел.: +7(963)744-55-55.

Загляните на сайт или в группу ВКонтакте «Южной улицы» и среди карельской зимы окунитесь в теплое тропическое лето!

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