Петрозаводчан приглашают на традиционную акцию «Побегай 1-го января!»

Старт забега на стадионе «Юность» в сторону «Фонтанов» классическим маршрутом вдоль Лососинки и обратно - в зависимости от дистанции. На финише каждого участника будет ждать горячий чай с сушками и сертификат участника взамен на запись о сданных километрах. Подробности в паблике акции в соцсети.

Сертификат в этот раз непростой: в нем участник напишет свое желание или цель на 2020-й год. Это может быть все что угодно, например, «Заведу собаку» или «Пробегу марафон». Сертификат необходимо будет повесить на видное место в квартире, чтобы он весь год напоминал о том, что вы загадали в первый день Нового года.

Расписание стартов: 11:00 - 21км, 12:00 – 10 км, 12:20 – 5 км. Финиш всех участников организаторы ожидают примерно к 13-00.

Напомним, что в прошлом году Петрозаводск уверенно занял первое место в рейтинге самых бегущих городов в акции «Побегай 1-го января».