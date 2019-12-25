Карельский спортсмен отправится на Кубок мира по зимнему триатлону

Представитель федерации триатлона Карелии Денис Кабанен включен в состав сборной России по зимнему триатлону.

Кабанен примет участие в Кубке мира по зимнему триатлону. Соревнования пройдут 4 января 2020 в Китае в городе Харбин, сообщили в пресс-центре правительства республики.

Ранее стало известно, что четверо карельских спортсменов включены в список по подготовке к Олимпийским играм, которые состоятся в Японии летом 2020 года. Это представители тхэквондо Владислав Ларин и Антон Котков, и легкоатлеты Андрей Лукин и Надежда Котлярова.