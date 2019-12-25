Строительство хоккейной площадки в Сегеже возобновят в январе

24 декабря ход строительства крытой хоккейной площадки в Сегеже проверил заместитель Секретаря Совета безопасности, руководитель рабочей группы госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования Карелии Рашид Нургалиев, сообщили в Управлении пресс-службы главы республики.

Во время визита в Сегежский район Рашид Нургалиев утвердил новый график возобновления строительных работ на объекте, которые начнутся с 4 января. К концу января строители будут готовы сдать административно-бытовой комплекс, далее будет установлена коробка. Для этого две бригады планируется направить на внутреннее обустройство ангара и работы на коробке.

Напомним, строительство крытой хоккейной площадки на улице Солунина в Сегеже идет рядом со стадионом. Площадка будет похожа на ту, которая работает в Кеми: крытая, с раздевалками и душевыми.

Ранее власти Карелии обещали, что уже в декабре хоккеисты смогут выйти на лед нового спортивного объекта.