Петрозаводчан приглашают на фестиваль «Олимпийская семья»

Спортивные эстафеты пройдут 8 августа на стадионе «Спартак» в рамках XXXI Всероссийского Олимпийского дня.

Самая дружная и спортивная семья получит приз от Олимпийского Совета республики, сообщили в министерстве спорта Карелии.



Записаться на фестиваль «Олимпийская семья» можно до девяти часов утра 8 августа здесь. Состав команды до 5 человек. Для повышения безопасности участников разделят на две группы: первая стартует в 11:00, а вторая - в 11:30. Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарных мер безопасности.