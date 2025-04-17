Петрозаводчан предупредили об опасности на Голиковке

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об опасности на Голиковке.

По данным ЕДДС, между домами №25 и 29 по улице Лесной обнаружен открытый люк. Он находится на пустыре рядом с проезжей частью и может представлять опасность для пешеходов, особенно в темное время.

Информация о случившемся передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении в указанном районе. © «Петрозаводск говорит»