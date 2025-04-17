Парфенчиков: Такого числа медицинских строек в Карелии еще не было

17 апреля, в ходе ежегодного отчета о деятельности Правительства в 2024 году перед депутатами Законодательного Собрания, Артур Парфенчиков рассказал о проводимом строительстве крупных объектов здравоохранения республики.

Так, в Петрозаводске в микрорайоне Кукковка идет строительство поликлиники, где жители микрорайона будут получать широкий спектр амбулаторной медицинской помощи. Для дальнейших работ на объекте Правительство добилось выделения из федерального бюджета более 500 млн рублей. Планируется, что в 2026 году поликлиника начнет принимать пациентов.

До конца текущего года поставлена задача завершить строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой. Продолжают и строительство хирургического корпуса Больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

– В этом году мы корректируем проектные решения и начинаем подготовку участка под строительство крайне необходимого Карелии нового онкологического диспансера. Планируем строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в городе Лахденпохье,

– отметил Артур Парфенчиков и поручил заместителю премьер-министра Правительства по развитию инфраструктуры Виктору Россыпнову совместно с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым держать эти вопросы на личном контроле.

– Сегодня в Карелии продолжаем несколько крупных строек. Такого количества медицинских строек одномоментно в республике еще не было. В 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» планируем открыть 17 новых зданий: 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий,

– сообщил Глава региона.

Кроме того, в отчетном году были капитально отремонтированы 10 объектов здравоохранения в шести государственных учреждениях. Учреждения здравоохранения получили более 300 единиц оборудования для оснащения подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также по медицинской реабилитации.

Всего же на развитие отрасли в 2024 году направили более 32 млрд рублей. Это больше на 2,5 млрд, чем годом ранее. На 37,3 % в прошлом году выросли расходы на реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба Правительства РК