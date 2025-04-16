Петрозаводчан предупредили о схеме мошенников с кодом от домофона

Аферисты хитрым способом получают доступ к профилю жертвы на портале Госуслуги. О новой уловке предупредили жителей столицы Карелии.

Жулики называются сотрудниками управляющей компании, говорят о замене дверей в подъезде и ключей от домофона.

Потенциальной жертве говорят, что у каждой квартиры будет свой код от домофона. Они просят гражданина назвать эти цифры из сообщения, на самом деле код открывает им доступ к аккаунту на Госуслугах.

Петрозаводчан просят сразу же вешать трубку при подозрительных звонках. А также предлагают подключить двухуровневую защиту на важных сервисах и регулярно обновлять пароли. © «Петрозаводск говорит»