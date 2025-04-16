Преступника искали в Карелии, а задержали в Казахстане

В полиции подвели первые итоги оперативно-профилактического мероприятия с условным названием «Розыск».

Карельским полицейским удалось установить местонахождение 27 человек, которые скрывались от следователей и суда или уклонялись от исполнения наказания.

В частности, в Карелии нашли двух гражданин, которых разыскивали полицейские из Ставрополя и Белоруссии. А преступника, которого искали олонецкие правоохранители, задержали в Казахстане.

Удалось найти двенадцать без вести пропавших граждан, один из которых числился в федеральном розыске, а также тринадцать несовершеннолетних, сбежавших из семьи или специализированного учреждения для подростков. © «Петрозаводск говорит»