Петрозаводчан предупредили о глубоком провале асфальта

Новая дыра в асфальте образовалась в Петрозаводске. Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» сфотографировали повреждение дорожного покрытия во дворе между домом на Древлянке, 22, корпус 2 и торцом дома по переулку Попова, 7.

Судя по опубликованному фото, провал образовался практически посередине проезда, а расстояние до ближайшего люка – метр-два. По словам горожан, в этом месте на днях что-то текло. О провале они сообщили в ЕДДС.

«Глубоко. Встрять можно неплохо»,

- предупреждают в соцсети.

Подписчики тут же сообщили об аналогичном повреждении на Анохина - Гоголя и проезде к детскому саду №112 на Древлянке.

«Переулки Попова: везде сплошная яма. Встрять везде можно, люди ямы кирпичами закладывают», - написал один из участников паблика. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»