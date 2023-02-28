Петрозаводчан научат плести маскировочные сети для участников СВО

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей проведут 6 марта в администрации Петрозаводска. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский и пригласил всех желающих в большой зал горадминистрации.

- Некоторое время назад в личку пришло сообщение от петрозаводчанки по имени Надежда. Она предложила перенять опыт Костомукши, где люди объединились в волонтерский отряд по изготовлению маскировочных сетей и пошиву тактических носилок для участников СВО. Безусловно, такое начинание мы с коллегами поддержали,

- объяснил он.

Подобный опыт уже есть в Костомукше и Калевале, людей обучают в рамках акции «Сети Победы». // фото: ZOV 10 г. Петрозаводск/ВКонтакте