Петрозаводчан бесят свалки во дворах

Петрозаводчане в соцсетях возмущаются растущими во дворах свалками, которые не спешат убирать коммунальные службы.

«Это ужас на Варламова 21, - пишет житель города в паблике «Голиковка-Зарека | Петрозаводск». - Мусор не вывозится с января месяца, рядом находится детский сад! Все мимо ходят этой свалки. Раньше через день вывозили…»

Подобная картина наблюдается и в других микрорайонах города. Паблик «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка» публикует возмущение петрозаводчанки:

«Парфенова, 5 (у «Магнита»). Вот сколько должно это продолжаться? Мусорка в таком состоянии месяц. Почему мы должны писать, присылать фотки? УК!!! Это ваша работа!!! Вы зарплату за что получаете? Если у вас нет дворников, то вставайте с кресел и убирайте всё! Я плачу за мусор, налоги, вам зарплату и я должна ещё выйти и убираться?..»

Между тем, на недавней сессии Петрозаводского горсовета депутаты поставили работе администрации оценку «удовлетворительно».