30 марта 2025, 12:45
Объявлена тема открытой городской планерки
В понедельник состоится открытое совещание, в котором могут принять участие все желающие
Фото: Птз Говорит
31 марта в Администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, на котором обсудят организацию и проведение воспитательных событий «Движения Первых». С докладом перед жителями выступит председатель петрозаводского отделения общественной организации Владислав Мурашкевич, сообщила пресс-служба Администрации Петрозаводска.
Планерное совещание начнется в 10.00. Как всегда будет вестись прямая трансляция мероприятия.
Согласно регламенту на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Администрация Петрозаводска просит горожан не опаздывать.