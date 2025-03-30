Объявлена тема открытой городской планерки

31 марта в Администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, на котором обсудят организацию и проведение воспитательных событий «Движения Первых». С докладом перед жителями выступит председатель петрозаводского отделения общественной организации Владислав Мурашкевич, сообщила пресс-служба Администрации Петрозаводска.

Планерное совещание начнется в 10.00. Как всегда будет вестись прямая трансляция мероприятия.

Согласно регламенту на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Администрация Петрозаводска просит горожан не опаздывать.