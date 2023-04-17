Петросовет отмечает 105 лет со дня основания

2023 год - юбилейный не только для города: Петрозаводск в июне отметит 320-летие. 105 лет со дня основания отмечает Петрозаводский городской совет, напомнил на своей старнице мэр столицы Карелии Владимир Любарский.



В октябре 1917-го правительство народных комиссаров декларировало передачу в руки Советов всей полноты власти, однако реально они могли получить ее, лишь взяв на себя функции органов местного самоуправления.



4 апреля (17 апреля - по новому стилю) 1918 года на общем собрании губсовета председатель В. Парфенов предложил переименовать Олонецкий губернский совет в Петрозаводский и передать ему все функции городского самоуправления. Эта дата и считается днем рождения Петросовета нового времени. Сегодня ему исполняется 105 лет.

Владмир Любарский поздравил депутатов и ветеранов Петрозаводского городского совета с этой знаменательной исторической датой. // Фото: страница Владимира Любарского в «ВКонтакте».